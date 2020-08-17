與職場朋友閒聊用Messenger，跟閨蜜談天用Instagram，這樣因人制宜的方式，應該是不少人的日常。畢竟交情不同，每個人愛用的即時通訊平台也不同。然而或許是為了提升用戶對於平台的黏著度，Facebook在2019年的F8開發者大會就宣布有意打通旗下即時通訊產品的底層，如今他們的最新進度已經曝光，或將對你我熟悉的日常帶來改變。

《The Verge》報導，他們內部多名編輯都發現，Instagram在最近一次的更新中出現值得注意的改變。更新後啟用會跳出全新的介紹頁，跟用戶分享在Instagram當中全新傳訊息的方式，包含更繽紛的對話介面、能以各種emoji回應訊息、滑動回訊，以及跟Facebook上的朋友互動等特性。此外，在Instagram當中要與朋友傳送私訊的紙飛機圖示，也悄悄轉為Messenger應用程式的專屬圖示，在在都顯示兩者用戶似乎可跨平台傳訊息的跡象。

在F8 2019當中，Facebook宣佈要重新打造Messenger、Instagram、WhatsApp底層，並且讓使用者可以不用費心考慮朋友身在哪個平台都可以自由傳訊的功能，並將提供點對點加密功能。當初Facebook就曾指出這是一個多年的工程，並不是可在短期間內完成的計畫，但是由於他們期待便利用戶可自由傳訊的目標不變，因此會持續朝向此方向努力。

報導指出，更新之後的Instagram確實在傳訊息功能上更為豐富，但是經過測試確定是還無法直接向Facebook Messenger用戶傳送訊息。

2019年底Facebook發起品牌重塑活動，在應用程式端，無論是打開Messenger、Instagram、WhatsApp，都可看見「from Facebook」字樣，是其中一個明顯的改動。品牌旗下擁有多個即時通訊服務，對於單一品牌還說並不常見，但這是基於Instagram跟WhatsApp分別在2012年以及2014年被Facebook收購的歷史。在品牌重塑之前，Facebook並不是那麼強調這兩大服務隸屬於Facebook的事實，但這一切在品牌重塑後，就無法以過往的標準來判斷。綜合Facebook在開發者大會的宣告，以及所推動的的品牌重塑計畫還有當前在旗下即時通訊服務平台中看見的改變，Facebook統合旗下各平台的方向已非常明顯，但這能否在當前Facebook承受嚴格監管的氛圍下得以通過官方審核，且避開反壟斷等疑慮，前方還有不少考驗。

(科技)