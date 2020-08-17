影視IP開發商鑫盛傳媒（6587）股臨會通過更名為「鑫聖傳媒」，朝多元獲利模式發展，並持續調整營運方針，以「深耕台灣、在地發展」的精神，從影視產業出發，積極布局衍生商品開發、短視頻、經紀業務等IP開發周邊業務。

上海劇浪作為鑫聖的策略合作夥伴，從商務合作、衍生品開發、文創地產、音樂OST到經紀業務等，獨家授權給鑫聖。先前藉網路劇《大約是愛》、《淺情人不知》等，開啟全新商務時代，內容方與品牌方合作希望創造1加1大於2的加乘效果。

鑫聖作品包括網路短劇《繪梨醬的告白日記》以藝人陳大天反串爆笑、甜點料理，在網路影音平台單集點擊突破45萬次，《星不了情》由郭子乾犀利講解12星座，總點擊量逾870萬。

隨著仙俠大劇《重紫》IP版權順利售出，也為鑫聖7月營收帶來約2,000萬元入帳。《重紫》的IP周邊業務也由鑫聖包辦，藉由拓展兩岸影視周邊業務合作，開創更多元獲利來源。

(工商 )