CBRE世邦魏理仕今（17）日公布2020年亞太區不動產投資市場年中回顧暨展望指出，下半年亞太市場將步上復甦之路，其中尤其以台北、胡志明市，相對擁有強勁的反彈力道。

今年二月以來新冠疫情在全球市場所引發的衝擊各式行業無一倖免，在全球市場積極步上解封復工之路，亞太區整體經濟則相對表現樂觀。

世邦魏理仕預期，雖然亞太區市場陸續已呈現谷底復甦的態勢，然各地解封情況不一，經濟復甦力道亦有所不同，整體經濟表現可望下半年起步上復甦之路。

值得一提的是，台北、胡志明市，在疫情防控上屬亞太區市場的模範生，加上疫情對此兩地的經濟衝擊較預期來得緩和，兩地亦受惠於此波區域供應鏈重整引發產業回流，綜合上述因素，台北、胡志明市則相對擁有強勁的反彈力道。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示：「有賴台灣在疫情爆發之初緊急應變得宜，相較於亞太區大都會城市，台灣經濟受疫情衝擊程度較預期來得緩和，亦間接反映在政府經濟刺激方案所挹注相對保守的規模。在投資人避險情緒以及超前部署策略下，台灣整體不動產市場在上半年已交出亮眼成績，供應鏈逆全球化效應下更進一步刺激自用型買方置產需求，為台灣整體不動產市場帶來穩定支撐的動能。」

(工商 )