M17娛樂今（17）日宣布將由直播互動社群平台17LIVE日本首席CEO小野裕史接任Ｍ17集團全球首席CEO。小野裕史領軍在日本市場開創亮眼成績及增長，使17LIVE成日本最大直播社群平台領導品牌，並躍居M17最大市場。未來在小野裕史帶領下，M17更將由日本市場領軍，邁向全球舞台。

M17已擴展至台灣、香港、新加坡、馬來西亞、印度、美國和中東市場。M17董事長兼前首席CEO潘杰賢表示，2017年小野裕史從零開始建立及開創日本市場，3年時間使日本躍居Ｍ17集團最大收入來源，並成為日本市佔率最高領導品牌。期待未來在小野裕史領導下，M17集團能持續在日本和國際上更加穩健並快速發展。

M17全球首席CEO小野裕史表示，今年在疫情威脅下，全球面臨不確定性，此時擔任M17全球首席CEO，將與M17全球團隊合作下，強化大家成為藝術家的能力，協助懷抱夢想之人進軍全球。

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