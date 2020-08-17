經濟部長王美花17日南下高雄，參加日月光K13廠動土時表示，高雄的重要建設，將快馬加鞭，經濟部也會一一協助解決投資問題，高雄市長當選人陳其邁則指爆料說，「還有一家大廠要投資高雄」，他說，高雄將建構南台灣半導體聚落，希望企業在全球供應鏈重組的過程中，抓住歷史機會，此時，投資高雄，正是時候。

第一次以官員代表南下楠梓加工區的王美花表示，「最近常常被陳其邁追著跑」，未來，高雄的重要建設，將快馬加鞭，經濟部也會一一協助解決投資問題，「以後會常常下來高雄」。

王美花指出，台灣半導體產業鏈在全球具備舉足輕重的地位，以專業分工與群聚效益等優勢，獨步全球，日月光為全球封測龍頭大廠，此次在楠梓園區擴大投資，帶動地方就業、延續產業競爭力，經濟部也將持續投入產業智慧化、數位轉型及創新應用等三大行動方案，建立更完備的半導體生態，扶植國內的材料與設備產業。

經濟部加工處長黃文谷表示，加工區成立超過50年，目前已成全球半導體封測產業重鎮，去年，加工區啟動「楠梓加工區鑽石場域更新計畫」，是建廠50年以來，最大的聯合投資案，包括日月光、興勤、華泰、宏璟建設等4家廠商的力挺，推動楠梓園區轉型為高科技智慧園區，為地方創造更多投資與就業機會。

高雄市長當選人陳其邁表示，美中貿易戰為半導體產業帶來影響，世界正面臨供應鏈重組的局勢，未來，將推動高雄成為「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」，期許橋頭科學園區的設立，得以吸引更多國際大廠投資，同步串起南部科技廊道，將南台灣升級為全球最有價值的先進半導體產業聚落。

他透露，「還有一家大廠要投資高雄」，在台商投資台灣方案中，已有300億元投資高雄，此次再加上日月光的260億元，他希望企業把握時機，投資高雄，而此時正是最好時機。

立法委員劉世芳表示，日月光為全球半導體封裝測試產業領導者，秉持積極的態度，以永續發展為經營目標，扮演產業先驅的重要角色，同步推動高端技術發展、落實環境保育行動，並以人為本，打造良好的辦公環境與企業文化，相信日月光的投資發展，可提供客戶和夥伴更優質的服務，讓台灣持續在業界發光。

(工商 )