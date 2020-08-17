受惠亞太地區與外銷業務兩大市場強勁的成長動能，美時（1795）第2季獲利季增近1.3倍，年成長5.15倍，EPS1.23元，創單季歷史新高，烘托上半年PS1.77元，同樣改寫歷史新猷，年增31.1％。

美時表示，全球合作夥伴在6個不同國家取得6張癌症用藥藥證，可望將癌症用藥產品持續推向國際市場。其中，旗下血癌用藥Lenalidomide潛在市場已廣布全球81個國家，其中22個國家已取得藥證，有27個國家已在註冊階段（含美國此最大單一市場），12個國家則在申請準備階段。

此外，美時在新加坡、菲律賓、孟加拉和香港已有19個產品共31個新藥證項目提出申請，另有39個申請項目在文件準備階段。

美時亞太地區業務受惠韓國重磅減重用藥Qsymia成功上市及東南亞市場於第2季起開始挹注營收，第2季營收年增11.6％；來自泰國、越南及其他國家的東南亞市場也同步發酵，部分癌症用藥已於越南成功上市；東南亞市場第2季營收貢獻占比約4％。

美時製藥總經理 Petar Vazharov指出，韓國第二代減重用藥繼甫上市即於一季內取得領導地位後，Qsymia更進一步搶進韓國減重用藥市場前兩大，營收不到一年就逾100億韓元。這也讓美時的韓國子公司在韓國減肥藥市場重回排名第一的位置。

此外，旗下外銷重磅產品戒癮用藥gSuboxone，目前在美國的市佔率持續攀升，於7月已達36％，幾近與原廠擁有相同水準的市佔率，挹注第2季外銷業務營收，年增跳升1.6倍。

美時癌症用藥Lenalidomide廣布81個國家多項藥證持續積極申請擴展國際市場，第2季在亞太地區共取得4項新藥證，並送出8項新申請藥證項目。

(工商 )