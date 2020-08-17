根據TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，導入智慧製造將是企業在新冠肺炎疫情期間的生存關鍵，除了帶動AR、遠端操作、視覺辨識等相關工具與技術發展，也透過部署更多自主無人搬運車(AGV)、行動機器人(AMR)等運輸機器，減少人力以維持社交距離。預估2024年全球智慧製造市場規模將上看4,000億美元，年複合成長率達10.1%，主要成長動能來自遠端與非接觸技術的升級。

拓墣產業研究院分析師曾伯楷指出，2020年全球工業4.0以較穩健的投報率與更成熟的技術，將物聯網、大數據等要素，透過虛實整合呈現於協作型機器人（Cobot）、數位分身（Digital Twins）等解決方案，能夠實現降低成本與提高生產力的宗旨，因此受到相關業者高度關注與採用。

自2011年德國提出工業4.0概念後，全球知名大廠便紛紛開始採用，因此相關技術發展也日趨成熟，根據愛立信（Ericsson）的評估，部署以行動網路為基礎的工業4.0解決方案，五年平均能節省約8.5％的營運成本。而應用案例包括資產追蹤、AR應用、狀態監測、移動型機器人、以及連網工具等。其5G製造工廠便利用AR設備執行遠端故障排除、支援教育訓練。

電力管理大廠伊頓（Eaton）憑藉工業4.0解決方案抗疫，以Microsoft HoloLens 2 AR眼鏡在實體廠區顯示3D影像並支援遠距連接，透過遠端執行核心工作並保障員工安全。日本製造大廠日立（Hitachi）不僅以熱像儀確保工作場所的員工體溫，也結合視訊分析個人防護設備的使用情況。

觀察台灣智慧製造趨勢，目前製造業中小企業比例約97％，然數位轉型時往往面臨資訊人力不足、成本效益不彰等瓶頸，因此智慧製造計畫多由政府與法人單位共同推動。全球政經、產業趨勢、後疫情時代振興策略，為目前政府推動智慧製造的三大切入點，如現行的智慧機械雲平台就以升級中小企業產品價值、提高國際競爭力為目標，加速台灣整體智慧製造的進程。

2021年製造業的復甦需要更穩健和彈性的供應鏈，除了現有的遠端與非接觸技術工具外，部署更多IoT感測器與設備以打造虛擬工作場域，或是透過區塊鏈、3D列印擴展營運彈性。預期後疫情時代下，智慧製造將有更多應用場景與商機待開拓，強化製造商在面臨往後危機的生存與盈利能力。

(工商 )