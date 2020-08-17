邱振哲去年憑藉著創作神曲〈太陽〉鹹魚翻身、嚐到乍紅滋味，讓原本去年一度打算退出歌壇的他重拾信心，決定趁勝追擊，今年推出新專輯《失戀學》並舉辦北中南巡演，無奈年初爆發的疫情打亂步調，「唱歌癮」發作的他決定先跑巡迴，這場名為「2020邱振哲《失戀學》期中考巡迴演唱會」原本打算配合學生期中考時的四月舉辦，如今終於成行，讓邱振哲笑說：「憋著不能演出的感覺好難熬！我是一個會為了能站上舞台拿吉他Live演出而開心激動的人。」

邱振哲因四年前創作的〈太陽〉受到矚目，紅到連他自己都不敢置信，表示：「去年貴人很多，特別感謝馬杰雪在《中國好聲音》選唱了唱首歌曲，讓〈太陽〉再次看到曙光。」也因此讓邱振哲得以在演出銳減的防疫時期，靠著些許的授權版稅進帳過生活之餘，還有餘裕可以製作喜歡的歌曲；透露版稅進帳約七位數的邱振哲表示：「我覺得真的很幸運，因為這半年碰到疫情真的零演出，就靠著版稅苦撐。」他笑說：「不過這半年來我也沒有閒著，一直在處理音樂授權合約，都快變音樂法務專家了！」

他新巡演取名「2020邱振哲《失戀學》期中考巡迴演唱會」，希望透過這次的Live演出讓失戀傷心的人們得到療癒。事實上邱振哲在情字這條路上也走的十分崎嶇坎坷，苦笑分享：「最深刻的經驗反而是最平淡的發生，看到對方在我眼前跟另一個人抱在一起，接吻之後發現我的存在，當下我因為覺得太像狗血偶像劇，不太真實，所以沒有特別的感覺，只是轉身就走，然後開始冷戰，分手。等到後來過了大概一個禮拜，自己幫對方收東西，拿起紙箱去7-11寄出宅配，回到家坐在空空如也的衣櫃旁，突然開始哭了起來，但不是那種崩潰，是緩緩的，然後最後還負責善後一切，覺得太蠢自己笑了出來。」

這次配合新巡演而推出的新單曲〈我不需要〉，其中隱藏了他一段辛酸的失戀故事：「那時候的女朋友無預警忽然消失了3天，找不到人訊息也沒回，當下沒有想到是喜歡上別人，只是擔心安不安全，心急如焚的狀態下騎著車去到處找，颱風天下著大雨，被一輛轉彎逆行的計程車直接撞上飛出去。後來去醫院包紮完做完筆錄，回到家凌晨四點多，全身溼透背靠著床坐在地上發呆，印象只到這裡。」他當時回過神時，手中握著一支黃色的鉛筆，正前方一張半溼透的A4紙，寫著他剛完成的歌詞，「所以一直到現在發行新的版本，歌詞也都沒有更動過，因為想保留他最簡單最原本一開始出來的模樣」。正因這首歌對他有特殊意義，便以該曲做為台灣巡演重新起跑的主題曲。

他再過幾天將迎接30歲生日，問起對於結婚成家立業的想法？邱振哲笑說：「與其說對戀愛感到恐懼，不如說是對人們的防備心變得比較重，即使很努力想正常一點，但還是挺辛苦的，這些情緒。一方面我想我也不是個好男人，太專注在音樂上，加上工作狂性格，有點偏執忙起來會很瘋狂，目前沒有自信能給未來的伴穩定的未來與陪伴，不如自己過，不要害人了吧！」未來希望找一個對自己有規劃、能夠跟我一起持續前進，懂得夢想與現實平衡點的女孩過生活的邱振哲說：「成家的部份也許37歲，如果到時候還是一個人但又很想要孩子，會考慮用領養的。」邱振哲《失戀學》期中考巡迴演唱會的場次與購票資訊，可上「邱振哲PikAQiu」臉書粉絲專頁查詢。

邱振哲年底即將推出全新專輯。（星火映畫提供）

(中時 )