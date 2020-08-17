高雄市長補選結果日前出爐！高雄民進黨候選人陳其邁得到67萬1804票，不過外界認為，陳其邁的得票數並未超過罷韓的94萬票，對陳其邁而言是小小的警訊。對此，資深媒體人黃創夏直言，拿「補選」來比「大選」，比較的基礎根本完全不同，「『佩服』某些藍軍的智商」。網友則表示「輸得再怎麼難看他們一定會強力檢討陳其邁，太好預測了」、「為敗選找藉口」。

高市長補選，投票率創新低41.83％。陳其邁雖得票率逾7成，超越陳菊2014年得票率紀錄，但敗給自己2018年市長選舉的74萬票，補選獲67萬1804票也和6月罷韓時所獲93萬9千票，差距達27萬票之多！陳其邁當選後強調，會堅持民進黨執政價值，清廉、勤政、愛鄉土，用人不分黨派、專業優先，組成會做事的市府團隊，未來「高雄隊」會貫徹4大優先，包括產業轉型、增加就業、重大交通建設、解決空汙。

外界質疑陳其邁補選獲67萬1804票，相較6月罷韓時的94萬票，陳其邁少掉27萬票！黃創夏直言，拿補選來比大選，比較的基礎根本完全不同，他更酸稱「佩服」某些藍軍的智商。網友對此也表示「輸得再怎麼難看他們一定會強力檢討陳其邁，太好預測了」、「為敗選找藉口」、「阿Q精神，自我安慰」、「再惡搞下去，2022高雄藍議員會被掃光光」、「怎麼不拿韓市長的得票數跟李眉蓁的得票數相比？」

(中時新聞網)