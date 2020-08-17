最近幾周，TikTok的所有者字節跳動透露了將其全球總部遷往倫敦的想法，據悉其在推進該計劃之前，正在等待英國政府的官方回應。

據《衛報》週日報導，英國政府有意願同意TikTok將全球總部從大陸遷往倫敦。不過，以英國貿易大臣麗莎白·特拉斯(Liz Truss)為首的 「對華鷹派」正在提出反對意見，試圖阻止唐寧街歡迎TikTok母公司字節跳動將其全球總部遷往倫敦的計劃，目前倫敦是該公司在歐洲最大的辦公室所在地。

該報稱，特拉斯等人仍擔憂TikTok及其母公司字節跳動在數據安全方面存在問題。英國初級商務和貿易部長格雷姆斯通(Gerry Grimstone)則對 TikTok的計劃表示歡迎。格雷姆斯通是英國金融界元老，曾任恆安標準人壽保險董事長，活躍於中英、中歐合作領域。

由於擔心英國7月對大陸同胞企業華為技術公司參與建設英國5G網路的變卦，字節跳動沒有證實媒體關於其打算在倫敦設立TikTok總部的報導，據說是在等待唐寧街的官方回應。

由於美國總統川普誓言在不到三個月的時間內禁止該公司在美國開展業務，字節跳動目前正計劃轉移其在美國、加拿大、澳大利亞和紐西蘭的辦公室並出售其業務。

「字節跳動致力於成為一家全球性公司。鑒於目前的情況，字節跳動一直在評估在美國以外設立TikTok總部的可能性，以更好地服務於我們的全球用戶。」字節跳動發言人說。

媒體報導稱，字節跳動的下一個戰場很可能是倫敦。而有關該計劃的任何變動，都將影響中英關係。

(中時新聞網)