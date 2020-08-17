「長輩的福利不能等！」台中市敬老愛心卡由搭乘中部5縣市客運，增加搭乘4家國道客運至台北、高雄；市議員沈佑蓮17日為全市近46萬持有敬老愛心卡長輩請命，爭取可搭乘台鐵區間車，讓長輩開心坐火車到處散心。交通局說，敬老愛心卡擴及台鐵涉及程式更新及經費分攤，將持續與台鐵溝通。

社會局指出，台中市目前老人及身心障礙者持有敬老愛心卡，截至今年7月底，累計發卡數為45萬9776張。受到新冠肺炎衝擊，長輩足不出戶。沈佑蓮說，眾多長輩不習慣搭乘客運車的顛簸及勞頓，希望能搭台鐵火車到中西部各縣市就近旅遊。

沈佑蓮說，前立委沈智慧任內，曾多次為長輩建言，希望市府及中央能讓敬老愛心卡增加搭乘台鐵區間車；受到新冠肺炎衝擊影響，長輩在家已悶太久了；爭取敬老愛心卡可搭乘台鐵區間車，讓長輩在後疫情時代可開心坐火車到處散散心，身體就健康。

78歲的張老太太說，新冠肺炎疫情期間，她們老人家都嚇得不敢出門怕被感染；希望政府能夠讓敬老愛心卡增加搭乘台鐵區間車，她們可搭較平穩的火車到就近旅遊景點散心，身體自然就健康，減少看病及健保費的支出。

市府表示，依交通局針對中市旅次預測及成長比例推估，每年補助搭乘台鐵所需經費約1172萬8984元；針對台鐵搭乘優惠部分，敬老愛心卡擴及台鐵涉及程式更新、設備調整及經費分攤等作業，市府將持續與台鐵再溝通。

(中時 )