大陸新冠疫苗研發進度再傳捷報，解放軍軍事科學院軍事醫學研究院院士陳薇團隊和康希諾生物股份公司共同研發的新冠疫苗專利昨日傳出消息指已獲批准，是大陸第一個被授予專利權的新冠肺炎疫苗。

大陸知識產權局官網最新消息指出，由陳薇團隊和康希諾生物股份公司領銜研發的「以人復制缺陷腺病毒為載體的重組新型冠狀病毒疫苗」在於11日獲專利授權，專利發明人載名為陳薇等人。

《人民日報》也報導稱，這款疫苗是日前陳薇院士團隊開發的腺病毒載體疫苗。報導稱，這款疫苗在白勞薯和豚鼠實驗中，均產生了良好的免疫原性，能在短時間內觸發機體產生強烈的細胞及體液免疫反應。此外，該疫苗製程相當簡便，可在短期內實現大規模生來應對爆發的疫情。

資料顯示，陳薇長期從事生物防禦新型疫苗和生物新藥研究，今年1月疫情大爆發期間也赴武漢進駐抗疫，協助開發新冠病毒的治療辦法，上周獲大陸國家主席習近平授與「人民英雄」稱號。

(中時 )