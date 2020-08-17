桃園山腳豬寮起火 100隻豬倖免成烤豬 15:112020/08/17 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市 ▲桃園山腳某豬寮發生火警，所幸無人受困及受傷。（翻攝照片／姜霏傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園山腳17日中午豬寮無故起火，燃燒面積約為2平方公尺，山腳消防分隊出動9輛消防車及19位消防員。豬隻數量高達100多隻，燃燒部分沒有延燒至豬舍，所幸無人受傷及受困，豬隻也沒有受到火勢波及。 桃園蘆竹區南山北路17日12時許發生火警，豬寮外牆部分燒損及一部小貨車半損，豬寮旁的豬舍有上百隻豬隻，所幸當時火勢沒有延燒至豬舍。山腳消防分隊獲報後趕往現場迅速將火勢熄滅，目前起火仍待調查。 (中時 ) #豬寮 #山腳 #豬舍 #火勢 #消防分隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 「防疫國家隊」貨車國道火燒車 2萬件「隔離衣」全毀 08:282020/08/14 社會 Ｑ萌無極限！可愛小動物治癒心靈 12:182020/08/15 生活 IU曝純健身只會變豬！喝水減肥法7天瘦成超V小臉 11:172020/08/17 美妝 聚焦製糖、養豬 打造循環新農業 04:102020/08/15 產業特刊 機車坐墊內米袋自己會動 橫山警眼尖救下保育穿山甲 10:452020/08/16 社會 后梨平安宴「水梨」入菜 千人歡喜吃辦桌 17:202020/08/15 寶島 桃園小警察Pub密室解謎 家長直呼好難 04:102020/08/16 地方新聞 高雄國賓i River 推亞洲美食節 04:102020/08/15 產業．科技 灰色衝突地帶的橄欖枝 04:102020/08/17 時論廣場 中市餐廳停車場變電箱起火燃爆 消防局急滅火 13:142020/08/16 社會 社會熱門新聞 直擊台東農夫勇鬥眼鏡蛇 小隻馬兇狠昂首吐信下場曝光 - 社會 男在北捷掏下面那根 來回摩擦正妹翹臀 下一秒慘遭勇婦獵鳥 - 社會 金髮妞遛狗驚覺偷拍 上前理論下秒卻慘遭刺死陳屍大街 - 社會 重逢久違18年「宇宙最愛我男人」 女碩士情不自禁爬上床慘了 - 社會 鄉民的正義？霸王油賓士300傳被砸 網喊爽：換玻璃300 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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