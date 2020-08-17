桃園山腳17日中午豬寮無故起火，燃燒面積約為2平方公尺，山腳消防分隊出動9輛消防車及19位消防員。豬隻數量高達100多隻，燃燒部分沒有延燒至豬舍，所幸無人受傷及受困，豬隻也沒有受到火勢波及。

桃園蘆竹區南山北路17日12時許發生火警，豬寮外牆部分燒損及一部小貨車半損，豬寮旁的豬舍有上百隻豬隻，所幸當時火勢沒有延燒至豬舍。山腳消防分隊獲報後趕往現場迅速將火勢熄滅，目前起火仍待調查。

(中時 )