兩大壽險公司角逐外溢保單龍頭白熱化。南山人壽代總經理范文偉17日公開表示，南山人壽近期已訂下三大願景，第一就是要打造外溢商品第一品牌，2020年希望外溢保單銷售件數達市場第一，第二是成為長照保障的領導品牌，第三是健康管理最佳品牌，范文偉說：「以前是好險有南山，未來要轉型為健康有南山。」

為了搶占銷售件數第一大，南山人壽一口氣推出五張健檢型外溢保單，訴求保戶只要每年提供的五大健檢數據，南山即依標準即付現金回饋金，5A保戶最高可有年應繳保費的10％。范文偉表示，一推出就狂賣3千張，17日下班前預估可達5千張，接受度非常高。

南山人壽這次推出的健檢型外溢保單包括日額型住院醫療、實支實付型住院醫療、手術醫療、長期照顧及以衛福部重大傷病為理賠標準的重大傷病險等五類保單，讓保戶依自身保障缺口選擇。

回饋指標是用衛福部新陳代謝症後群的五項指標，即一是腰圍（男性小於90公分、女性小於80公分）；二是血壓（收縮壓小於130mmHg且舒張壓小於85mmHg）；三是空腹血糖（小於100mg/dL）；四為三酸甘油酯（小於150mg/dL）；五是高密度酯蛋白膽固醇（男性大於等於40mg/dL、女性大於等於50 mg/dL）。

范文偉指出，25~40歲是南山外溢保單的目標對象，五項指標定義簡單、且每年都很容易取得，五項若都在指標以上，就是5A，就可以獲得10％現金回饋。

范文偉指出，主攻健檢外溢保單的四大原因，一是少子化趨勢下，未來要子女照護恐有難度，二是南山人壽希望增加與客戶的緊密關係，讓保險生活化，生活保險化，保戶每天生活都能感受到保險公司提供的服務，三是回應金管會政策方向，即多賣健康險、意外險，四是實踐保險公司的使命，也是提供意外與健康險的保障，改善保戶未來的生活品質。

這波新冠肺炎疫情後，范文偉說全民顯學是健康自主新生活，後疫情時代，國人最重視的是買酒精、口罩，注意生活作息，關注醫療資訊，及檢視醫療保障缺口，有超過四成民眾自認健康險保障不足，且民眾首重手術照護療程費，最擔心慢性病與癌症風險。

范文偉分析這次保單熱賣，是因為保障內容完全貼近疫情後保戶需求，現行外溢保單要嘛健走，要嘛健診，南山人壽用健檢五項指標，若五項指標都符合，罹病風險就會逐年下降，提醒保戶注意體況，而外溢保單最終希望客戶不要來理賠，維持健康才是最好的。

(工商 )