台灣目前每天入境旅客約1千人，但因居家檢疫要14天，所以一周至少要有能容納2萬人的居家檢疫場所，考量防疫旅館量能不足，指揮中心與觀光局研議，將在原本防疫旅館之外，開放一般旅館除一般旅客外，也可收防疫旅客，但經過申請後要符合宿管理消毒作業事項，目前已訂出相關SOP，近日將會對外公布。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，所謂居「家」檢疫的家，沒有一定要在侷限在旅館，可以是租屋處、旅館或是檢疫旅館。也就是說，只要符合「住進去後，就不要出來、一人一室、單獨衛浴」的條件即可。

莊人祥表示，考量目前已經有很多需要居家檢疫的民眾除了住進防疫旅館外，也有人住進一般旅館，因此與觀光局研議，針對住進一般旅館的管理必須訂出防疫措施，定案後，為避免房務人員把居家檢疫客人與一般客人搞混，因此必須訂出防疫計畫，將會請地方政府協助，訂出相關旅館管理消毒作業，針對居家檢疫客人包含行動、床單清潔、食物運送電梯按鈕清消等基本的SOP管理辦法，並請地方政府審核。

現在已經防疫旅館，為何還需要一般旅館也加入居家檢疫行列？莊人祥表示，防疫旅館因為專做居家檢疫的個案，所以要求會比較高，會分層、獨棟，要花的成本比較高，觀光局因此有補助，但是一般旅館就沒有補助，不過因為每日回來的居家檢疫量能需求高，因此才會有這樣的考量。

至於未來是否要公布接收居家檢疫旅客的一般旅館名單？莊人祥說會朝透明方向來進行。

(中時 )