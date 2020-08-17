高雄市長補選，國民黨慘敗。立法院國民黨團總召林為洲直言「是該告別韓流了」，遭韓粉出征。連一向力挺韓國瑜的新北市議員葉元之也不滿表示，一堆黨高層把自己當網紅發臉書講幹話。對此，同黨台北市議員徐巧芯怒嗆葉元之，為什麼講這樣的話就是幹話，林講的話難道不是想要為國民黨找解方嗎？那她這樣說是不是也算是幹話？

林為洲16日在臉書表示，「潮起潮落，是該告別韓流了，就當它是一則傳奇。扎實地一步步改變、努力，重新找回人民的信任。國民黨加油！」不料卻引起韓粉不滿，灌爆其臉書怒轟林為洲搞分裂。

葉元之也在臉書轉PO相關報導，怒轟「這位是黨團的總召。一堆擁有黨改革權力的黨高層，沒有具體的作為，每天只會把自己當網紅發臉書講幹話，才是國民黨無法前進的原因。可以請黨高層教一下，告別韓流的方法是？」

對此，徐巧芯終於忍不下去，在政論節目《94要客訴》上怒轟葉元之，那葉元之要韓國瑜做什麼？選黨主席還是要請韓國瑜選新北市長？不然就請侯友宜不要連任，去選總統，新北市長讓韓國瑜去選就好了？這就是要讓韓流延續的方式？

徐巧芯直言，現在的韓國瑜還在休息，而且李眉蓁的選前之夜，韓國瑜站台，她也不會怪韓，因為那是國民黨要韓去的，也不是韓國瑜自告奮勇要去站台，是李眉蓁和國民黨都希望韓國瑜能去。所以在這部分，國民黨沒有資格批評韓國瑜。

但是，徐巧芯強調，林為洲的說法並沒有傷害韓國瑜，尤其是像葉元之這種很挺韓國瑜的人，聽到有人講韓國瑜，沒有說韓國瑜好棒！就覺得是在罵韓國瑜。她認為真的不要這樣子，因為林為洲稱告別韓流，當韓是一則傳奇意思是韓流在過去對國民黨有非常大的幫助，是很好的事情。只是現在國民黨要開始在思考，如何走出另一個穩健的路，不要在同溫層裡面取暖，要走出去面對年輕人和中間選民，難道她說的不是解方嗎？請問這樣是幹話嗎？

徐巧芯強調，不能因為有人講到了韓國瑜，即便對方沒有打韓國瑜，只是說要往多元的方向走，然後就被批判，你們這些黨高層都發臉書講幹話，這才是外界認為國民黨內鬥的原因。而且當葉元之以前在發臉書講幹話時，請問國民黨內有人批評嗎？徐巧芯更說一句話，她不知道葉元之說這話代表誰，但不會是代表前新北市長朱立倫，她有去確認過，這不是朱立倫的意思。

徐巧芯表示，從一連串大選失敗後，國民黨內沒有人去碰觸這類一題。等到有人真的發聲，結果是怎樣，被人批評當網紅發臉書講幹話。徐補充，林為洲在臉書應該要論述更清楚，不要讓韓粉覺得有模糊地帶和空間去攻擊。因為國民黨內還是有挺韓的支持者和韓粉在，林為洲在這部分可能疏忽掉了。

(中時新聞網)