太平區1位31歲越南籍陳姓男子，前些日子因疫情原因遭公司裁員，在等待返國這段日子心情相當不穩，日前一人下午1點多就外出，友人見狀趕緊尾隨其後，發現陳姓男子竟跑到坪林橋底溪河床上，當時天候不佳友人們深怕溪水暴漲，趕緊報警處理，新平派出所員警到場後，男子還手持撿來的鐵條與警方僵持，經員警耐心安撫其躁動情緒，最後順利與消防人員協助送醫，成功化解這危機。

太平警分局新平派出所警員日前下午4時許執行巡邏勤務，接獲民眾報案，稱「朋友心情不好，待在坪林橋下溪床，天候不佳深怕溪水暴漲，請警方協助」。員警到場瞭解原來是越南籍陳姓男子前些日子因新冠肺炎疫情關係，公司多放無薪假後再遭裁員，過不久就要返國，近期心情相當不佳，周休假日一夥人都在宿舍內休息，中午用完餐後陳男獨自1人徒步外出。

室友們深覺有異就尾隨跟著出去，結果發現陳男竟一路走到附近溪河床上，還隨手彎腰撿持鐵條，大家嚇得要命深怕男子尋短，頻向他呼喊怕其做傻事，一夥人僵持約2、3個小時，男子就在河床上一下子坐著，一下子沿河床走著，情急又無奈之下趕緊報警處理，員警在場時先與男子隔空喊話，慢慢安撫情緒，並通知消防人員前來協助，最後才勸導上岸並透過友人們溝通後心情獲釋，再送往太平國軍總醫院就醫觀察。

陳男友人們非常感謝警方協助，並至院內協助照顧陳男，另警方除協助送醫外並通知雇主、仲介人員前來關懷，順利化解這場驚魂記。

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