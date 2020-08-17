屏東縣霧台鄉神山瀑布，昨天下午再傳溺水意外，來自高雄的16歲黃姓高中生溺水，送醫搶救一度恢復恢復生命徵象，但今晨宣告不治。3年來，神山瀑布已奪5條人命。

屏東消防局表示，黃姓高中生和朋友一起到神山瀑布戲水，昨天下午4時多獲報，少年被救起時已無生命徵象。119現場初步急救後送高雄榮總屏東分院急救，少年昨晚7時多一度恢復生命徵象，但今晨搶救無效宣告不治。

近3年來神山瀑布已奪走5條人命。2017年2人溺水，1死、1獲救；2018年2人溺斃；今年7月1人溺水死亡，昨天又發生溺斃事件，都是遊客。

屏東今年7月以來已發生5起溺斃不幸。2人在神山瀑布，1人在泰武鄉的武潭瀑布，溺斃3人都是學生；另外2人在三地門鄉的海神宮野溪。這3處地點都是屏東縣境內常傳出溺水事件水域。

霧台鄉的神山瀑布有上、中、下3層，風景優美，水潭深超過4公尺，瀑布內有許多暗流、漩渦，從水面無法判斷。霧台鄉長杜正吉表示，包括大武村的哈尤溪、阿禮村及神山瀑布已劃設在「自然人文生態景觀區」，今年11月進入這些地區都必須申請解說員，否則將依法開罰最高處新台幣3萬元罰鍰。

消防局提醒避免在水質渾濁、水底地形不明的水域戲水，盡量到有救生員駐站的地方戲水；發現有人溺水，謹記救溺5步「叫叫伸拋划」，大聲呼救，呼叫119、118、110，或112，利用竹竿、樹枝等延伸物搶救溺水者，岸邊友人拋送球、繩子、空瓶等漂浮物，利用大型浮具如船、救生圈、浮木或救生浮標等划過去。

(中時新聞網)