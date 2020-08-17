卓姓男子今年6月間因大量飲酒，在無意識下偷竊路邊未熄火的垃圾車，沿著新生北路、中山北路的巷弄，擦撞停放在路邊的汽、機車共計20多輛，所幸未造成人員受傷，橫衝直撞1小時後，爛醉癱軟睡在人行道上，被趕來的員警逮捕，經醫院抽血檢驗，換算酒測值1.015mg／L，檢察官依公共危險罪、竊盜等2罪，提起公訴。

29歲卓男今年6月8日晚上8點在林森北路巷弄的酒吧，飲用混合酒，直至凌晨1點40分，在南京東路2段趁謝姓垃圾車司機在旁收取垃圾，竟跳上垃圾車，直接將大貨車開走，謝立即報警協尋。

警方沿途通報追至士林區中山北路，發現垃圾車停在中山北路7段一處反光鏡下無法行駛，而卓男倒坐在人行道上，背部靠著鐵絲網睡著，經送往醫院抽血，發現高達每毫升203毫克，換算成呼氣值為每公升1.015毫克。

卓坦承不諱，檢察官以先犯下竊盜、又駕車沿途衝撞路邊車輛，涉犯公共危險2罪，均以法提起公訴。

(中時 )