台中市9旬的蘇老爺爺日前忘了回家的路，警方查明他是退休老兵身分欲送他回家，但蘇爺爺執拗不肯上車，員警靈機一動，提到「軍人作戰」幾個關鍵字，老爺爺突然眼睛一亮、精神大振，先跟員警回派出所「勤前休息」，回憶當兵往事，聊得津津有味，警方並通知家屬帶蘇爺爺平安返家。

永興派出所指出，日前接獲民眾報案指稱，於學士路與英才路口有1名迷失老人，警員張宏銓、王姵勛迅速到場了解，原來蘇姓爺爺年事已高，疑有失智的情況，說自己要出門去女兒家，但搭上公車下了站後就迷失方向，附近大樓的警衛說，老爺爺在外面徘徊很久，便請他進到警衛室休息。

蘇老爺爺雖高齡，但回答員警問題仍中氣十足，頗有精神抖擻的軍人精神，就是忘記自家地址，警方查看爺爺的隨身行李綑綁整齊，並詢問爺爺過往行軍生活，打開爺爺話匣子，讓爺爺備感親切，才同意先與員警返回警所等待家人並接回。

(中時 )