新莊永樂街死亡火警，尋獲一年輕焦屍仍有老婦失蹤。(許家寧翻攝)
新莊永樂街死亡火警，尋獲一年輕焦屍仍有老婦失蹤。(許家寧翻攝)

新北新莊區永樂樂路196號一棟五層樓民宅下午兩點班驚傳大火 ，現場濃煙竄出，傳出1名年約30歲男子與70歲婦人受困，警消剛救出一名嚴重燒傷民眾，送往台北醫院急救。

新莊永樂街死亡火警，尋獲一年輕焦屍仍有老婦失蹤。(許家寧翻攝)
新莊永樂街死亡火警，尋獲一年輕焦屍仍有老婦失蹤。(許家寧翻攝)

新莊永樂街死亡火警，尋獲一年輕焦屍仍有老婦失蹤。(許家寧翻攝)
新莊永樂街死亡火警，尋獲一年輕焦屍仍有老婦失蹤。(許家寧翻攝)

據悉該名男屍年約30多歲，全身多處焦黑，明顯死亡，警消目前將逐層搜索70多歲的母親，現場火勢熄滅，救出臥床男子約30歲無生命跡象送醫。

(中時 )

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