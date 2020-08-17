新莊永樂街死亡火警 尋獲一年輕焦屍仍有老婦失蹤 14:502020/08/17 中時 許家寧 、戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊永樂街死亡火警，消防人員發現一具焦屍（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新莊永樂街死亡火警，尋獲一年輕焦屍仍有老婦失蹤。(許家寧翻攝) 新北新莊區永樂樂路196號一棟五層樓民宅下午兩點班驚傳大火 ，現場濃煙竄出，傳出1名年約30歲男子與70歲婦人受困，警消剛救出一名嚴重燒傷民眾，送往台北醫院急救。 新莊永樂街死亡火警，尋獲一年輕焦屍仍有老婦失蹤。(許家寧翻攝) 新莊永樂街死亡火警，尋獲一年輕焦屍仍有老婦失蹤。(許家寧翻攝) 據悉該名男屍年約30多歲，全身多處焦黑，明顯死亡，警消目前將逐層搜索70多歲的母親，現場火勢熄滅，救出臥床男子約30歲無生命跡象送醫。 (中時 ) #人員 #消防 #焦屍 #發現 #死亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 胖時佩佩被尪說噁、依依被誤認有孕 雙胞胎氣到1個月狂瘦16公斤 12:442020/08/17 娛樂 廁所天花板狂滴水 他上樓敲門驚見少女觸電焦屍泡浴缸 09:302020/08/17 社會 里長兒喬債當街遭人連開3槍恐嚇 警30分鐘內逮嫌 09:222020/08/17 社會 屏東「神山瀑布」又出事 16歲男溺水幸從鬼門關救回 23:102020/08/16 社會 台南安平區民宅失火 6樓佛廳全毀 13:422020/08/16 社會 男獨自駕車大雪山失聯 雪山橋垂降100公尺尋獲遺體 13:412020/08/16 社會 中市餐廳停車場變電箱起火燃爆 消防局急滅火 13:142020/08/16 社會 乳房微創手術傷口小 不影響外觀 14:262020/08/17 生活 超市員工確診 廣東強化檢疫 04:102020/08/17 話題觀察 桃園大溪機械工廠傳火警 無人受傷消防員灌救中 17:452020/08/16 社會 社會熱門新聞 直擊台東農夫勇鬥眼鏡蛇 小隻馬兇狠昂首吐信下場曝光 - 社會 男在北捷掏下面那根 來回摩擦正妹翹臀 下一秒慘遭勇婦獵鳥 - 社會 金髮妞遛狗驚覺偷拍 上前理論下秒卻慘遭刺死陳屍大街 - 社會 重逢久違18年「宇宙最愛我男人」 女碩士情不自禁爬上床慘了 - 社會 鄉民的正義？霸王油賓士300傳被砸 網喊爽：換玻璃300 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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