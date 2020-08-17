王道銀行（17）日宣布，與中國光大銀行和中青旅控股合資成立的北京陽光消費金融股份有限公司正式開業，公司設立於北京市，將為中國消費者提供創新的線上消費金融服務，以滿足相關場景消費需求，打造普惠金融的生態圈。

北京陽光消費金融股份有限公司是台資金融業第二家獲准開辦的合資消金公司，其「利民為本」之理念與王道銀行秉持的「利他圓己」企業精神和普惠金融願景不謀而合。北京陽光消費金融公司將透過「陽光敏敏」的全線上消費金融業務平台，藉由科技創新賦能並融合大數據應用，提供個人消費信用貸款、場景類分期消費貸款和信用支付類貸款等各種消金服務，致力為消費者搭建多元化的消費生態場景，以滿足不同客群的消費金融需求。

王道銀行於2018年經董事會決議通過參股北京陽光消費金融公司後，於2019年1月獲得金管會核准，並於今年1月獲得中國銀保監會批准籌建。北京陽光消費金融公司註冊資本總額為人民幣10億元，其中，王道銀行出資人民幣2億元，光大銀行出資人民幣6億元，中青旅出資人民幣2億元；王道銀行持股比例為20%，取得五席董事席次當中的一席。

代表王道銀行擔任北京陽光消費金融公司董事的邵文釗副總經理表示：「經過密集的籌備，很高興見證北京陽光消費金融公司順利開業。期待未來北京陽光消費金融公司結合王道銀行的金融創新，以及中國光大銀行廣大的客戶基礎和中青旅控股綜合性集團業務的利基，提供創新的消費金融服務以滿足相關場景消費需求，發揮極大化之經營綜效，並與客戶共創雙贏。」

為使區域營運佈局更為完整，王道銀行於2009年赴香港設立分行之外，2011年赴大陸蘇州投資設立台駿國際租賃公司，並陸續於東莞、南京、中山、佛山等地設立分公司，且於2012年前進天津設立代表人辦事處。此次參股北京陽光消費金融公司，王道銀行期望藉此參與大陸消費金融市場，並與大陸互聯網金融共創雙贏。

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