怕胖團去年底推出專輯《2049》，受疫情影響，今年原本安排好的工作全部停擺，自嘲是「被疫情擔誤的團體」。雖宣傳活動停止，團員們倒是「小動作」不斷，一月開始在YouTube每週四都請來一組音樂圈好友一起直播的「怕胖星期四」，至今己經有十七組好友上過節目；主唱閃亮說：「說不忙也是假的，我們還是有在寫歌、拍片、想MV怎麼拍、想要辦什麼樣的活動，想YouTube直播訪問的腳本，只是一切本來想做的事時間都往後拉了一點！」拜疫情好轉所賜，他們七月終於開始表演，年底專輯將改版發行並且準備環島巡演，團員們都忍不住感嘆：「忙起來的感覺真的好啊。」

講到YouTube的節目，怕胖團原本就是一個很「生活化」的團體，平日對影像記錄也很上心，早在2014年就開設過「怕胖講堂」專門討論生活時事，可惜因為忙碌，在做了兩季之後就結束了。今年一月團員們決定共同企畫開設直播節目「怕胖星期四」，輕鬆自然的訪問氛圍讓許多音樂人好友們都覺得放鬆，重點是讓怕胖團也認識了不少朋友，大寶就說：「覺得每週一小時的聊天都可以多知道朋友的一些事情，好像又更熟了。」

原本今年上半年計劃了很多活動都因為疫情而停擺，怕胖團順理成章的宅在家裡一直拍片，一邊也思考著之後的計劃，除了參加音樂活動之外，早就有環島巡演的想法。七月份怕胖團受到邀請去了金山海邊與馬祖，除了在海邊七月的豔陽下熱到快往生卻唱得很爽之外，七月底的馬祖之旅算是至今很難忘的表演之一，第一次去馬祖表演的貝斯手大寶還說：「澎湖是辣妹的話，馬祖就是文青妹。」當地的熱情和阿兵哥們的親切也讓怕胖團難忘，感覺是為年底的環島巡演計劃暖身。

怕胖團《2049》專輯宣傳重新啟動。（歪的音樂提供）

(中時 )