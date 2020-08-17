透過三天兩夜旅程探索自我，完成登頂可獲登山護照，紀錄一路走來的體驗。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市18名保護安置兒少17日至19日挑戰攀登海拔3000公尺「合歡群峰」，由市府社會局媒合豐原扶輪社贊助購買登山鞋、外套等裝備，還有企業全額贊助登山裝備用品支持孩子圓夢，透過三天兩夜旅程一步一腳印探索自我，完成登頂獲登山護照，紀錄一路走來的體驗。

社會局長彭懷真表示，台中市安置機構自4月起每兩周舉辦一次外出爬山體能活動，訓練孩子規畫及學習安排景點、交通指引、登山知識及自備餐食，4個多月來，孩子成長和體能進步，該項計畫獲艾絲壓力褲、footer除臭襪、CIPU喜舖支持院童登山裝備和用品。

台中市有9家兒少安置機構，共提供392床位，收容因家庭變故、未獲適當養育、疏忽遺棄甚至受虐，或家庭無力教養的孩子，由專業社工及保育、生輔人員陪伴，協助他們面對生命歷程的轉折，修復所有傷痛，勇敢繼續成長。

社會局指出，社會各界善心人士捐贈物資、現金、醫療資源、志工陪伴，其中，萬代福影城長期捐贈弱勢兒少免費電影票券或公益放映場次；永達基金會舉辦弱勢兒少免費樂園一日遊活動，由志工一對一陪伴遊園；大屯扶輪社捐助家園裝修費用，協助空間裝修美化，新增多項設施設備。

市府安置機構長期接受各方捐助，共同滿足失依孩子的需求，給這些被迫離開原生家庭的孩子們，安全溫暖的替代性照顧處所，感謝資助的善心企業單位，默默付出，關懷守護安置兒少，與市府公私協力，一起陪伴孩子成長。

(中時 )