道奇隊相當看重的潛力新秀魯伊斯（Keibert Ruiz）今日迎來生涯初登板，結果第1次打擊就對天使隊敲出追平轟，最後道奇8比3獲勝，讓他賽後直說「美夢成真！」

今年22歲的魯伊斯是道奇隊新秀排名第3的新星，日前主戰捕手史密斯（Will Smith）被放入傷兵名單，魯伊斯也因此在獲得大聯盟初登板機會，擔任先發第九棒，並於3局上半迎來生涯首打席，結果敲出一發追平比數的陽春炮，是道奇隊史第7位生涯首打席敲出首轟的球員。

「就像美夢成真！」魯伊斯戲劇性敲出生涯首轟後難掩興奮，「我開始打棒球時才5歲，在大聯盟打球是所有球員的夢想。我一直在鍛鍊下半身，希望成為強打者，我會繼續努力讓每天都進步一點。」

道奇隊先發投手梅伊（Dustin May）說，「大多數球員只想在生涯首打席敲安，但很少人能敲全壘打，真是太神奇了！」魯伊斯回到休息室和隊友慶祝時，還有人向他大喊「棒球真簡單！」

魯伊斯敲出陽春炮後，同一局孟西(Max Muncy)也貢獻2分全壘打拉開比數，道奇此戰火力全開，席格(Corey Seager)3分炮、貝提(Matt Beaty)陽春炮搶分，最後以8比3戰勝天使，拿下近期5連勝，目前戰績是國聯第一。

(中時 )