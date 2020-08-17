櫃買中心債券ETF再添二檔新兵

林燦澤／台北報導

櫃買市場8月18日再添二檔債券ETF上櫃掛牌，分別為第一金投信所發行之「第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF證券投資信託基金」(證券代碼：00879B)及「第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF證券投資信託基金」(證券代碼：00880B)，該等債券ETF依規定停徵證券交易稅。

櫃買中心表示，配合主管機關分散投資人的規範，新上櫃的債券ETF單一投資人投資比重均已不得超過50％，另為鼓勵小額投資人參與國內外債券市場投資，刻正舉辦債券ETF獎勵活動，投資人於活動期間內參與上櫃債券ETF交易，每月累積債券成分之上櫃ETF成交量達30交易單位以上，即可獲得百貨公司禮券1,000元之抽獎機會。投資人如欲查詢相關ETF獎勵活動辦法，可上該中心網站 http：／／www.tpex.org.tw「ETF→債券ETF獎勵活動專區→投資人交易獎勵活動→活動辦法」項下查詢。

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