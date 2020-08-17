日前台中一家火鍋店，在自家粉絲專頁發文，養在廁所的魚慘遭客人倒入浴廁劑，11條生命就這樣活活慘死，當時目擊的員工看見整缸不斷地冒出大量的泡泡，老闆於貼文文末還表示，「所以不知道是誰幹的，不管你是大人還是小孩，老闆都祝你下地獄」。不過數日後，老闆15日又於臉書發表最新貼文，結局大逆轉，不少網友紛紛讚好。

本月10日台中食藝石頭火鍋店，因養在廁所的魚，遭不明人士倒入浴廁劑，浴缸產生大量泡泡，11條魚無辜的生命就因此毒死，其中一條還是「孕婦」，「一屍兩命」的慘狀，讓老闆相當不捨，當時還在臉書貼文中，咒罵兇手「祝你下地獄」。

如今事情逆轉，本月15日有位媽媽牽著一名國小生進入店內，兩人臉上都掛著眼淚，媽媽開口就是滿滿地道歉，並說著「對不起，清潔劑是我兒子倒的」。學童媽媽表示看到電視新聞播報此訊息時，發現事發當天，他們也正在店內用餐，她隨即問了兒子，學童也向媽媽坦承，自己的確將清潔劑倒入魚缸中，而他也知道那個其實不是飼料，是清潔馬桶的清潔劑，會有此舉，只因當下覺得無聊、好玩才會這麼做，但他不知如此會害那缸魚就這麼死了。

老闆感受到學童的歉意，因此也和學童握手，表示和好。（圖／業者授權提供）

對此，學童得知魚群都死了的消息，很難過；學童母親也深深自責地表示，「自己教導不周，未來會加強對孩子的教育及溝通」。老闆和學童彼此也約定，未來對小動物做任何的行為前，都會經過媽媽的同意，並且不會再拿取不屬於自己的東西。

老闆最後也強調，媽媽的負責態度及勇於認錯的勇氣，讓他欽佩無比，感受到這對母子滿滿的誠意，相信他們真心反省過了，因此也和學童握手，表示和好。而貼文在粉專下也不少支持的顧客留言，「小朋友勇於認錯不簡單，媽媽教育孩做錯事，要認錯很好，很棒身教」、「 勇敢的母親、誠實的孩子、有肚量的店家」。

其中也有一名網友不以為意留言，「死亡的生命，只換來一聲道歉」？老闆則回應「我沒有認爲動物命不值錢，我自己有養寵物！我非常看重這件事，如果你們在現場，會看到我跟媽媽是很認真並且嚴肅的在教育小朋友！」

(中時新聞網)