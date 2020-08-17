苗栗縣人口及住宅普查處17日揭牌成立，將動員500名人力，分工合作進行普查工作。（何冠嫻攝）

苗栗縣人口及住宅普查處揭牌成立 落實「3不2會」原則

人口及住宅普查每10年辦理1次，今年苗栗縣將抽選訪查3萬9000多戶，共分346個普查區，其中三灣鄉、獅潭鄉、西湖鄉及泰安鄉等4鄉實施全面普查。17日苗栗縣長徐耀昌揭牌啟用苗栗縣人口及住宅普查處，並要求普查員落實「3不2會」，強化民眾的信任。

今年為第7次人口及住宅普查，苗栗縣政府主計、民政、戶政、警政等各單位及18個鄉鎮市公所，動員行政人員、審核員、指導員及普查員等500名人力，共同推動普查作業，11月8日起至11月30日進行實地訪查，並從11月1日起開放網路填報，利用網路填報還可抽好禮，最高獎項為10萬元禮券。

17日苗栗縣吉祥物貓裏喵帶來「普查之歌」開場，由徐耀昌、縣府主計處長吳月萍、民政處長彭基山等人率同相關局處人員，為苗栗縣人口及住宅普查處揭牌，籲請民眾支持配合。

有鑑於詐騙集團猖獗，徐耀昌要求普查員落實「3不2會」原則，包含不會洩漏個人資料給任何人、不會詢問普查表以外的資料、不會要您提供帳戶或存摺，以及普查員會佩戴普查員證、會遞送「致受訪戶函」，強化民眾的信任。

縣府主計處表示，普查結果將提供眾人關心的人口及住宅重要統計，包含區域別常住人口分布及特性、家戶型態、長期照顧、使用語言、托育照顧、就學就業、居住狀況等重要資訊，作為規畫軟硬體建設及研議相關政策參據，並採「公務登記及調查整合式普查」方式辦理，抽選約15％樣本普查區，蒐集常住人口及住宅區域分布與重要特徵資料，以減輕受訪負擔、方便民眾受訪、全民認識普查及創新結果應用。

(中時 )