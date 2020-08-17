目前搭乘台鐵、高鐵若沒有配戴口罩就會開罰，未來八大類型場所若民眾配戴口罩落實度不高，指揮中心表示，已經針對高風險狀態下若不配戴也要開罰，辦法簽核中，近日將會出爐。

八大類場所包括，醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集（百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等）、教育學習場所（補習班、Ｋ書中心等）、休閒娛樂場所（電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、ＫＴＶ、遊藝場等）、宗教場所（廟宇、教會、禮拜、遶境等）及大型活動。

指揮官陳時中日前在行政院院會表示，將宣導民眾在上述八類場所配戴口罩一週，再看疫情決定是否強制開罰。其中新北、台北、桃園、高雄的捷運、大眾運輸工具，都已啟動強制全程戴口罩管制，民眾不配合將依法開罰，最重可罰一萬五千元。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，各交通運輸場所是否開罰，仍看地方政府，包含交通等是已經原本就有開罰的指引。

其次對於交通運輸場所以外的其他場所，莊人祥表示，目前指揮中心針對未來有關戴口罩的政策，目前仍是宣導為主，未來觀察若沒辦法落實，或是在怎樣的情況下沒有配戴就會開罰等，正在簽核中。

(中時 )