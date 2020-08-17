「小米10週年感恩慶」活動今（17）天正式開跑，小米台灣宣布將於台灣市場第一間實體門市「小米之家台北行天宮店」舉辦為期一個月的「我和小米的十年-小米10週年紀念展」。所打造的時光廊道，可感受到小米10年來的點滴與重要的事記。店内更規劃專屬米粉牆面，曬滿了米粉們在小米台灣官方Facebook粉絲頁號召之下,提供與小米最珍貴的獨家回憶。同時為了歡慶小米之家台北行天宮店5歲生日，自8月17日至8月23日期間,在「我和小米的十年-小米10週年紀念展」展覽拍照打卡即可抽好禮，一起回顧美好時光。

小米之家台北行天宮店自8月17日起至9月17日止，舉辦為期一個月的「我和小米的十年-小米10週年紀念展」，將小米在過去10年間打拼的重要時刻與回憶化成影像，於店外樓梯廊道與門市購物空間，展覽回顧從2010年小米創始團隊喝下一碗小米粥起，至小米發布第一款產品-MIUI、第一款小米手機的發布、於香港上市及2020年獲選世界500強排名第422名等歷程，另於店内智慧家庭體驗屋中，裝飾小米於台灣市場舉辦多場在地化活動，包含小米橙色跑、小米基地等走進小米之家台北行天宮店，彷彿經歷每個重要時刻。

門市入口展示著全球首創環繞屏，小米概念手機-小米MIX Alpha，以搭載180%超高屏占比的環繞屏及全球首發1億像素相機手機等科技，象徵著小米在創新的路上持續探索的決心。不僅如此，小米台灣也在Facebook粉絲專頁募集米粉們與小米的10年記憶，將米粉們與小米的共同回憶，在店内打造專屬區域，曬滿小米與米粉十年來的點滴,希望透過「我和小米的十年-小米10週年紀念展」，讓每一位前來的用戶都能感受小米重視用戶、與米粉們交朋友的理念！

同時，為了慶祝小米之家台北行天宮店5週年生日，特於8月17日至8月22日期間門市營業時間延長至晩上8點且「小米10週年感恩慶」狂歡季促銷活動單店獨家延長至8月23日，除了指定商品直降外，還能兌換小米商城APP線上積分獲取小米之家專屬優惠券，享「折上折」的購物體驗·另外,於8月17日至8月23日期間，在小米之家台北行天宮店粉絲團按讚分享完成指定動作，即可參加抽獎活動，有機會帶走超夯新品小米手環5或小米藍牙耳機AirDots超

值版等好禮。活動期間内消費滿新台幣$3,000元並完成指定動作，即可參與現場抽獎，有機會抱走一台米家手持無線吸塵器Lite、米家直流變頻電風扇1X或米家電動刮鬍刀S500等大獎。邀請米粉到「我和小米的十年-小米10週年紀念展」重溫小米過去的淬錬、攜手「一往無前」！

(科技)