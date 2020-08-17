日前一位台灣飛馬來西亞的旅客確診，被馬國列為台灣移入病例，該男子二月來台，8月2日返國確診。其太太是台灣人，在台灣期間與家人同住，親密接觸者共五人，太太接觸最密切，確認為陰性。其餘4人採檢結果明天出爐，指揮中心發言人莊人祥表示，已經聯繫馬來西亞，該名男子二次核酸採檢CT值是37.93，「屬於比較高的範圍，是否感染是另一個議題」。

莊人祥表示，昨天和衛生人員與馬來西亞個案本人聯繫上，從通聯軟體中，該男子表示，他的太太與我們做的疫情調查活動沒有錯誤，8月2日出境前一個月都待在家裡，出門有配戴口罩，目前為止匡列五名親密接觸者，他太太核酸檢驗、抗體都是陰性，另外四名都完成採檢還在等結果中。

對於是否在台灣感染？莊人祥說，還要等另四名親密接觸者採檢結果出爐後，再說會比較有信心是否台灣比較大，但從最親密的太太核酸採檢與血清抗體採檢都是陰性來看，很清楚，台灣感染的機會我認為比較小。

莊人祥強調，目前也也已經詢問馬來西亞，該男第二次核酸檢驗的CT值是37.93，屬於比較高的範圍，「他是否真的感染也是個議題。」

(中時 )