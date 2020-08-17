「2020北埔膨風路跑」將在11月14日登場，17日起受理報名，團體報名達3人以上，便能預訂客製紀念衫，每位跑者完賽後都可獲得獨特木製獎牌和北埔美食特產，半馬組及挑戰組的男女前5名跑者，能獲得專屬木製紀念牌，當日憑賽事號碼布，還可免費暢遊綠世界。

北埔所去年舉辦「膨風馬拉松」，獲得學生與鄉親肯定，今年擴大以體育嘉年華的規模推出「2020北埔膨風路跑」，分為半馬組（21公里）、挑戰組（12公里）及休閒組（4公里）。

鄉長莊明增表示，路跑路線從綠世界生態農場出發，沿台三線跑遍北埔鄉9個村，途經金牌農村南埔社區、北埔冷泉及北埔老街等知名景點，歡迎各路好手參加，體驗北埔山城之美。

路跑規畫平均每2至3公里即有一處補給站，供跑者邊跑邊吃補充體力，補給品有膨風茶、擂茶、柿餅、月光餅、客家米食、客家鹹豬肉、桶柑露、桶柑餅等北埔在地特色產品，路跑」報名時間自即日起至10月11日止。

(中時 )