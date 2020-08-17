抓到了！98加滿賴帳300引眾怒 賓士男下場超慘行蹤曝光

日前一台白色C300賓士到加油站喊「98加滿」，結帳時卻耍賴說「只說要加300」，害得打工媽媽必須自己貼1209元的差額，引發網友震怒，並展開全民通緝，白色賓士所到之處無所遁形，不斷被網友回報行蹤，最新消息是，該台白色賓士車被砸了，後車窗全碎，網友們諷刺高喊：換玻璃300！不過新北市三峽警方查證後強調，該張照片是今年3月一起砸車事件的舊照，遭人移花接木變造，並非霸王油事件車輛。

14日一輛白色賓士到加油站喊「98加滿」，結帳時卻耍賴，堅稱自己「只說要加300」，也不願配合調出行車紀錄器，付完300後就閃人，害打工媽媽自己必須補上1209元的差額，急哭對方，引發網友怒火，賓士駕駛也遭「全民通緝」，不斷被網友「捕獲」回報行蹤，下場悽慘。

事件曝光後，車主私訊原PO稱車子是借朋友開，並非自己駕駛，但會負責前往加油站付清差額；不少人也表示願意幫忙出錢，加油站站長也證實對方已前往道歉並付清費用。

不過這無法平息網友們的憤怒，不少網友記住車號後，紛紛在各大社團貼出「抓到傳說中的C300加300」照片，疑似出沒在新北與桃園，也讓這輛白色賓士彷彿「全民通緝」般無所遁形。

而臉書社團《爆廢公社》今（17日）貼出最新照片，顯示這台白色C300後車窗被砸爛，不過原PO也表示是「賴群轉傳、不知真假」。

不論真假，網友們看了心情舒爽，熱烈叫好：「換玻璃時也要跟師傅説：換玻璃300」、「C300車 保養300 換300全都300」、「好療癒」、「不是不報 是車窗會爆」、「網友的力量真的超強大！」、「車主不用擔心自己的車子被偷 全台灣24小時都有人在幫車主看車」、「結果是自己砸的，想獲取同情，讓風向改變」。

(中時新聞網)