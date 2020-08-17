為使全球在對抗氣候變化、增加糧食產量、減貧及保護環境等，WTO農業協定規範會員國必須逐步地將農業境內支持調整為綠色措施，為因應國際趨勢，並找出適合台灣本地施作的綠色農業發展之道，農委會特有生物研究保育中心預計以4年期程共同執行「建立農業生產資源及生態環境友善管理新模式」計畫。

特生中心指出，在台南七股區的旱田生態調查監測結果指出，旱田周圍發現有25科59種鳥類今棲息利用，尤其每年種植期前夕約7~9月，農民會先引水淹沒田區洗鹽，適逢鳥類秋季過境的時期，有水的蔥田就成為水鳥重要暫時性替代棲地，生態十分豐富。

為求更了解鳥類對農業區的利用情形，特生中心針對常見的44種鳥類進行棲地偏好分析，以及49種冬季常見水鳥觀測在農地的族群變化，結果顯示在蘭陽平原地區的變化最明顯；也統整研究結果並參考專家學者的意見，綜合農地自然功能、農地利用、農地重要保護區位及農地地景生態等4大面向考量，區劃出農地鳥類重要生態區，之後綜合其他生物類群劃設出的區域可優先轉型為綠色農業施作；另外以多準則決策分析建構農地生態系統服務價值評估框架，以及使用專家問卷結果進行重要性的評估與分析後，將指標架構修正為12項生態系服務評估指標因素與7項土地利用型方案，未來可將這個評估方式應用在農田生態服務評價，作為政府在進行農地生態系服務價值相關政策宣導。

特生中心指出，後續研究的重點將會以紅蔥頭田為例，推廣農地提供的潛在生態價值，瞭解農業地景對野生物的影響，作為規劃與經營管理農業環境的基礎資訊，完成以爬行類、兩棲類及蛾類為指標類群的農地重要生態區，以及分析不同農地類型與使用4種資源類型（水、土壤、大氣及生物）為基礎的生態系服務經濟價值評估。

(工商 )