中華電信17日中午12點開放網路門市及全台服務據點限量預購Samsung Galaxy Note20 5G系列旗艦新機，1小時內旋即額滿。

中華電信獨賣的全新頂規新機Galaxy Note20 Ultra 512G星霧金深受喜愛，星粉快手搶購一空。依據中華電信預購盛況，Samsung Galaxy Note20 5G系列新機主打的時尚霧面質感設計最受星粉愛戴，以星霧金為最搶手，其次以星霧灰最夯，總佔比達5成。另，Galaxy Note20 Ultra預購量近6成，顯示大尺寸為星粉首選。

中華電信行動通信分公司胡學海副總經理表示，中華電信是業界唯一銷售Samsung Galaxy Note20 5G全系列新機的電信業者，此次和三星獨家合作的Galaxy Note20 Ultra 512G深受客戶喜歡。中華電信擁有4G/5G最大頻寬、最廣涵蓋的優勢，搭配Galaxy Note20 5G頂規旗艦新機的強大效能，將提供客戶優質的行動生活體驗，也將持續為國內5G市場挹注動能。

中華電信網路門市及全台服務據點已完成預購的客戶，8月26日起至9月6日完成領機且至三星官網完成登錄，即享限量預購禮Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機（原價5,990元）。

(工商 )