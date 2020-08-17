台灣大哥大旗下台灣大寬頻17日宣布，全新推出1G超高速光纖上網搭配最新WiFi 6數據機方案，每月999元，享有1G超高速光纖上網服務、免費升級最新內建WiFi 6數據機，WiFi 6手機下載傳輸速率可高達700Mbps以上。

台灣大寬頻建議，家中擁有1G光纖上網、加上以WiFi 6搭配手機5G行動上網使用，將可讓室內戶外網路無縫接軌，打造完善的連網環境。

另外，台灣大寬頻1Gbps超高速光纖上網服務最大亮點為多人分享、多螢使用，或是長時間連網的重度使用者，都能保持快速又穩定的連線狀態，不必擔心上網流量爆表，觀賞4K高畫質影片也不會卡卡，有線無線都能共享上網吃到飽，適合全家人同時看直播、追劇或玩線上遊戲。

另外，由於台灣大寬頻還免費提供最新內建WiFi 6數據機，可立即升級家中WiFi無線上網環境，有效提升網路速率，讓傳輸速度翻倍，同時涵蓋範圍亦更廣，無須擔心室內收訊不良，隨時保持高速連網狀態。

台灣大寬頻表示，這項服務提供專人到府安裝服務。9月30日之前新申辦1Gbps超高速光纖上網指定方案，月付999元起提供光纖上網及免費升級WiFi 6服務，申辦立刻升級A1 Box及藍牙聲控遙控器，還能把Google Nest Mini智慧音箱帶回家，機上盒myVideo豪華月租超過20,000部強檔好片2年看到飽，MyMusic近千萬首音樂曲庫3個月免費暢聽，加碼送momo紅利金2,000元。

(工商 )