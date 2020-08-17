女網友在Reddit上表示在婚禮上被自己母親言語羞辱、諷刺。（圖／shutterstock達志影像提供）

竟然有如此母親，藉著在女兒婚禮現場致詞的機會，大肆的諷刺、辱罵身為新娘的女兒，最後該名母親遭伴郎奪下麥克風，趕出婚禮現場。

近日有女網友在美國社群網站《Reddit》發文，表示自己去年結婚時，因為與母親關係不佳，所以一直在考慮是否要邀請母親出席婚禮，但是又想到母親在姐姐的婚禮上表現正常，所以自我說服覺得邀請母親出席，應該不會出問題。結果這項決定，反而成為該名網友的噩夢。

女網友表示，即便是過了一年，這段過程依然讓她印象深刻。她的母親先是用「新娘」，而並不是用名字來稱呼她，接著開始一連串的攻擊性語言，該名母親在致詞時表示，「很高興新娘找到一個不重視外表的人，因為新娘曾經接受過整形手術」、「希望新郎在破爛的公寓中可以感到舒適，因為新娘根本買不起好東西」、「希望新郎可以忍受新娘的身體問題，她之前就被醫生診斷出有慢性病」等一連串攻擊新娘、唐突婚禮現場的言論。

該名母親甚至拿女網友年輕氣盛的行為，指稱女網友是「爛掉的東西」，女網友表示，她被母親的致詞給嚇呆了，最後是一旁的伴郎把母親的麥克風搶走，將她母親趕出婚禮現場。

事後，該名母親反而認為中斷她演說、趕出婚禮現場的行為，是身為新娘的女網友對她的污辱。而母親唐突又失禮的發言，也讓新郎家族成員責難，認為女網友明知道母親是怎樣的人，應該要提前預防。

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(中時新聞網)