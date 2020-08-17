新建集合式大樓將附設有生活美學步道。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣第2件配合縣府都市計畫審議機制，建構美學生活步道政策的最新集合式住宅大樓建案，17日上午在頭份市舉行動工典禮，建商並捐助1戶店面供縣府規畫設置新子館或託嬰中心，預計2023年完成。

這個由民營企業亞昕國際開發公司所新建安的集合式住宅大樓，位於中央市地重畫區頭份市公北三街與公園一街交叉路口處，規畫興建地上23層地下5層共計226戶的集合住宅及店舖，未來將成為竹南頭份地區的地標性建築。

縣長徐耀昌參加動工典禮時指出，縣府透過都市設計審議機制，推動「不只是人行道」建構美學生活步道政策，以「律動的音符」為主題，設計律動樂章、流線音符、躍動音波、音樂樹舞台等6處互動式、生活化趣味的街道家具，做為生活庭院空間的延伸，以形塑街區景觀，創造整體優質住宅環境，讓建案透過都市設計融入人行道整體規畫，提升周邊人行道空間環境品質。

亞昕公司並響應縣府營造建置親子友善環境，主動釋出1戶面積約22.09坪的店鋪，做為社會福利空間，提供縣府規畫親子館或托嬰中心，在亞昕與縣府公私協力下，社區內「社會福利空間」及生態教育「美學步道」預計112年隨住宅社區開發完成而完工啟用。

(中時 )