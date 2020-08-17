史上最高31.2億元威力彩7月27日開出頭獎，由兩名幸運兒均分，一注開在南投縣竹山鎮，一注開在台北市大安區；台灣彩券今透露，其中南投縣竹山鎮「大運發商行」開出的中獎人已完成領獎；中獎人確實如外傳30多歲的年輕女性，但她領獎時向台彩澄清，「沒有要辭職」，中獎後也沒有告訴任何人，獨自低調來領獎。

這位中獎人是新北市人，女性、年約30多歲、未婚，她領獎時透露，是與親友前往南投旅遊時順便去紫南宮拜拜，在廟方「七星級金筍迎客廁所」等候時看到對面的「大運發商行」有人在排隊，才知道威力彩大連摃、當期頭獎上看31億元，她也跟著大家排隊、買了威力彩2注電腦選號，其中1注中頭獎。

這名女性中獎人任職私人企業，目前仍在職，強調「並無辭職打算」；據她自述，平常經常買彩券，威力彩及大樂透則是每期買，認為有買有希望，每次約購買200元，買一個夢想。

幸運兒也透露，以往曾經中過最高金額是刮刮樂，刮中1萬元；這回她是在家中自己對獎，一開始對到所有號碼非常驚訝，嚇到頭皮發麻、激動到哭了出來，當天晚上睡不著覺，決定前往領獎的前1晚也同樣失眠，懷疑這是一場夢境。

女中獎人向台彩表示，中獎後沒有告訴任何人；她決定，捐出1000萬元做公益，並包給投注站60萬紅包。

至於另外1注開在台北市大安區的頭獎，外傳是台新員工集資中獎，不僅集體辭職，還傳出有人獨吞，有如八點檔連續般的劇情；不過，台彩表示，中獎人截至目前為止，尚未出面領獎。

(中時 )