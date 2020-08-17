揚智(3041)今(17)日舉辦法人說明會，累計上半年每股虧損0.52元，已經相較去年同期收斂，主要是因為組織調整下，有效提升營運效率，展望第三季，董事長梁厚誼表示，持中性偏樂觀，預計營運將恢復成長動能、毛利率也會比第二季回溫一點，另外，揚智今年恐持續難逃虧損，將會是自2015年來連續第6年的虧損。

揚智第二季營收4.87億元，季減少2.2%、年成長11.44%，營業毛利1.48億元、季減少19.1%、年增加28.7%，營業毛利率30.3%，季減少6.5個百分點、增加4個百分點，單季稅後淨損7000萬元，每股稅後淨損0.37元。

揚智上半年營收9.85億元、年減少0.9%，營業毛利為3.3億元、年增加8%，營業毛利率為34%，年成長3個百分點，累計上半年淨損為9972.6萬元，累計上半年每股虧損0.52元。

就第三季產品來說，今年適逢新冠肺炎，梁厚誼表示，上半年在零售市場受疫情影響，歐洲轉換規格比預期慢，預計會遞延到下半年，所以零售市場儘管上半年稍弱，但下半年可以恢復，至於運營商出貨部分，今年上半年在歐洲市場有很不錯的成長，但是下半年供應鏈有觀望的跡象，確實多少受到疫情到衝擊，估計第三季市場動能會緩一緩。

展望第三季，梁厚誼表示，目前全球疫情還是很嚴峻，目前能見度僅能看到第三季，揚智對第三季正面看待，會比今年上半年好，整體市場是回溫的，儘管部分營運商還是受到疫情影響，但對第三季持中性偏樂觀，預計第三季營運將恢復成長動能、毛利率也會比第二季回溫一點。

揚智今年上半年虧損相較去年同期縮減，梁厚誼表示，揚智在積極的組織調整下，降低營運成本，也開始提升營運效率，而轉虧為盈當然一直是公司努力目標，揚智也持續投入新產品，AIoT就是今年發展的重點新品，相關微投影、投頻等產品，下半年開始有小幅貢獻營收，也持續擴展銷售渠道，揚智在力拚轉虧為盈的過程中，同時也要開展新品，確實是揚智近期的挑展。

梁厚誼表示，揚智現階段持續努力縮小虧損，但「今年看不轉盈」，會繼續努力中縮小虧損，另外，揚智庫存整理已經告一段落，未來營運也會漸漸回歸基本面。

另外，揚智在今年股東會通過私募案，揚智指出，此舉是為營運保留彈性，但目前沒有特別進展，若有進展會正式公告。

(時報資訊)