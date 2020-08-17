多頭重掌兵符，台股收盤指數再創新高！因台積電(2330)強攻在7月28日站上13000點又以巨量長黑作收的台股經過兩個多星期籌碼沈澱後攻勢再起，半年報繳出亮麗成績單的權值龍頭股及中小型股今天攜手扮演台股攻高的要角，在台積電(2330)、台塑化(6605)、儒鴻(1476)、台泥(1101)、華碩(2357)、廣達(2382)、長榮(2603)等傳產與電子權值股同步收高，搭配中小型股—湧德(3689)、夠麻吉(8472)、昇貿(3305)、瀚宇博(5469)、隆中(6542)、大學光(3218)、台微體(4152)、永崴控股(3712)、億光(2393)及勤凱(4760)股價漲停下，台股指數開高收高，不僅順利站上12900點，更創下收盤指數歷史新高。

終場加權股價指數12956.11點，上漲160.65點，成交量2215.14億元；OTC指數為165點，上漲0.95點，成交量429.08億元。

今日上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲2.79%，其次是電纜類股及電腦週邊類股，分別上漲2.71%及2.3%，表現較差者為百貨類股、其他電子類股及觀光類股，其中百貨類股下跌0.46%，其他電子類股小漲0.01%，觀光類股小漲0.11%；上櫃部分，表現最佳為紡織類股，上漲2.34%，表現最差為資訊服務類股，下跌0.62%。

就技術面來看，今天台股季報及半年報出色權值股及個股同步走高下，指數開高走高，終場大漲160.65點，以12956.11點作收，再創收盤新高；近期台股指數維持沿月線震盪走高格局，挾各期均線持續多頭排列，且類股健康輪動輪漲，今天指數再創收盤新高，多頭展現攻過7月28日爆量長黑13031點的企圖心，不過由於7月28日爆出3433億元大量，而以近日台股成交量略顯不足，預期本週指數將因逼近前波高點套牢大量區震盪加劇。

復華數位經濟基金經理人游秋華表示，台股第二季財報整體上市櫃公司企業獲利較第一季季增54%，且年增率達12%，年增率表現明顯優於美股之衰退三成以上水準。而使台股目前評價較歐美股市更具吸引力，看好5G、雲端、蘋果供應鏈、有殖利率保護的穩健成長型股票。短期股市波動風險則在於中美關係發展、11月3日美國總統大選前是否開始出現觀望氣氛、公債殖利率若持續反彈漲多個股可能出現評價調整、以及台股近期融資增速加快後籌碼穩定性。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，全球PMI在7月份持續明顯上升，中國甚至創下近十年高點，美國ISM的新接訂單也具強勁動能，但就業指標持續低迷，若未來數月就業未能改善以支撐消費，甚至因封城而再度惡化，則目前回升的PMI實仍具隱憂。在疫情方面，美國疫情正面向十字路口，一方面是新增確診數開始趨緩，顯示擴散開始趨緩，但關乎生死的醫療量能已面臨挑戰，舉如亞歷桑那州、加州、德州的醫療能量已降至零軸以下，故未來每日新增確診數必須加速且持續下降，否則將被迫面對再度封城壓力。股市後市表現仍將受疫情變化牽動，故仍需密切留意疫情發展。

劉宇衡指出，整體而言，疫情擴散是否影響解封後的經濟回升，是目前處於新高股市的最大風險，台股目前整體市場本益比已升高至近十年平均值三個標準差以上，股市漲多遇任何雜音震盪將加大，建議以低接績優股為原則。不過，就中長線來看，支撐股市上攻的主要力道來自資金行情，在低利率暨低成長環境下，市場仍將追逐高殖利率標的，預期外資回流將是下一波台股資金動能，台股後市仍不看淡。在預期大盤震盪加大下，操作上可以長期配息穩定為主要核心持股方向，並佈局部分殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，半導體及網通類股相對看好。

(時報資訊)