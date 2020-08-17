華航(2610)與中國信託聯名卡今天上市，為全台首張結合航空旅行與日常生活信用卡，是華航首次聯名卡與本土銀行合作，卡友消費最高可享6元集一哩，哩程兌換機票最優更達35折優惠；部分卡別即享有華夏金卡會籍、中華航空全球航線機票85折起、機上免稅品最高8折起、限定期間內華信航空國內航線88折起，且有台灣米其林指定餐廳每日保留席服務、全球餐飲優惠折扣等，累積哩程從單純的飛行擴大至食衣住行育樂的每一個生活面向，強調同級別信用卡最優之一。

《中國信託．中華航空聯名卡》共發行兩款卡面，傲然綻放的紅梅揚姿「尊爵版」及實踐當代性的色塊拼接「人文版」，其中前3000名新申辦「鼎尊無限卡」更可升級為金屬信用卡面。

華航董事長謝世謙表示，去年疫情到現在，目前單日載客量只有過去3％到4％，客人少之又少，而最近疫情沒有那麼緊張，國旅正夯，華信航空一位難求，這張卡也可以刷華信航空，希望可擴大消費，將每1元消費發揮最大價值。

而華航自8月起陸續新增飛航韓國首爾、仰光、金邊等區域航線，以及溫哥華、紐約及奧克蘭等越洋航線，後續將視全球疫情狀況、各國邊境管制措施及市場需求機動調整航班。

新上市的聯名卡包含鼎尊無限卡、璀璨無限卡及商務御璽卡等三種卡別，除加速累積哩程，亦能享有更多服務，包括12000哩起兌換免費國際/國內線機票、享優先報到與登機服務、華航金卡會籍、萬豪銀卡會籍、不限次使用華航貴賓室、機場停車、全方位旅遊保障、凡海外消費、華航/華信官網購票、華航機上免稅品折扣等多重超值優惠。

(時報資訊)