深澳鐵道自行車為新北瑞芳最夯的一個特色景點，自7月啟動夜間營運後，吸引廣大民眾的熱烈迴響，一票難求，因此新北市觀光局特地將夜間營運時段從原訂為7月1日至9月30日間，展延至10月31日，每日晚上6點至8點30分加開6個夜間班次，並於8月浪漫七夕前夕的周末22、23日晚間，與瑞芳區國中、小學合作，在深澳站旁的戶外廣場舉辦一場特別的七夕夜間音樂會及小型市集，邀請來騎乘鐵道自行車的旅客體驗一場浪漫的在地音樂饗宴。

觀光局指出，深澳鐵道自行車於8月22日及23日晚上6點至8點間，與在地瑞芳區國中小學合作，邀請瑞濱國小、濂洞國小、鼻頭國小、濱海的種子中學生帶來在地別具特色的音樂及舞蹈演出，推廣在地國、中小藝術教育的同時，也希望能給小朋友們一個表演舞台，讓深澳鐵道自行車與在地緊密結合並呈現出在地的風情與文化，而演出內容包含原住民舞蹈、吉他爵士樂團、太鼓演奏及當地特色環保樂器「不一鼓」表演，兩天晚上各有不同的精彩曲目演出，充分展現在地小朋友的熱情與活力，為七夕前夕添增不同以往的浪漫氛圍。

觀光局強調，音樂會當天的下午5點開始將舉辦小型市集，除了深澳鐵道自行車周邊商品販售外，更有在地美食攤商、環保團體攤位一同共襄盛舉，與民眾同樂。

觀光局說，深澳鐵道自行車以山海景緻與永續環保為主題打造沿線燈光藝術，讓民眾體驗浪漫夏夜，迎著海風踩著自行車、欣賞山海美景和璀璨燈光藝術，為了迎接月底即將到來的七夕情人節，深澳鐵道自行車著名的光隧道於8月31日前推出情人節主題限定展出，邀請大家把握時間前來欣賞夢幻光隧道。

另外，深澳鐵道自行車的夜間營運時段展延至10月31日，每日18時00分至20時30分加開6個夜間班次。採網路線上訂票，民眾也可至超商購票，詳細訊息請大家關注新北市觀光旅遊網、新北旅客臉書粉絲頁及深澳鐵道自行車臉書粉絲頁。

(中時 )