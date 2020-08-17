林姓男子3年前與家人飼養3隻毛小孩，卻因新處所無力飼養，竟棄養3隻犬隻，經過1個多月，2隻因沒水、沒吃，活活餓死，倖存的1隻則營養不良，士林地地院依違反動物保護法，判處拘役55日，緩刑2年，並向公庫支付5萬，並提供100小時義務勞務。

林男在新北市淡水租屋，2018年9月與家人搬家離開，委由陳姓朋友照顧犬隻，1個多月後，房東到屋內查看，發現2隻狗在惡劣的環境下，因長期饑餓、嚴重營養不良，導致器官衰竭死亡，剩下1隻淹淹一息。

法官認為，林搬走以後，擔心遭仇家尋仇沒打算回來，更未提供食物、水，犬隻被關在籠子裡無人照顧，最終導致死亡，但考量主觀上沒有宰殺動物的行為，家中還有多名未成年子女須要撫養，因一時失慮而違反動保法。

判決指出，林犯動物保護法故意傷害動物至動物重要器官功能喪失罪，處拘役55日，併科20萬元罰金，緩刑2年，為使林記取教訓，緩刑期間付保護管束，並向公庫支付5萬元，並提供100小時義務勞務。

(中時 )