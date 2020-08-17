由於新冠肺炎疫情遲遲不降溫，世界各地開始傳出發現變種新冠病毒的消息。外媒傳出，馬來西亞發現變種新冠病毒D614G，而且相較於原本的新冠病毒，變種的D614G的感染能力更是強上10倍多。對此指揮中心發言人莊人祥表示，該學者並非實驗主持人，該實驗結論也不是這樣說，馬國衛生部長可能過度誇飾否則就是記錯了，且他問過防疫專家後，都指出，疫苗都還是有效。

根據馬來西亞《星洲網》報導指出，馬來西亞衛生部總監諾希山在16日証實，科學家在今年7月發現突變的新冠病毒D614G，而且目前已經有4位感染者、分屬於兩個感染群。其中3人來自吉打州「印度西瓦甘加」（Sivagangga），第4人則是來自柔佛州「武吉地南」（Bukit Tiram）。

不過這樣的說法很快遭到指揮中心的反駁，發言人莊人祥表示，有些地方有點誇大，也許是這突變造成傳染機率比較高，但是暴增十倍以上，這個數字並不是實驗者提出，只是某個專家比較誇大的言論，這部分還是需要進一步研究。

另外阿卜杜拉還提到，D614G最早在今年7月由科學家們發現，現在正在研發的疫苗，很可能對它無效。對此莊人祥則打臉這樣的說法，他強調，病毒突變後就沒有疫苗，恐怕也是過度解讀，莊人祥說：「我問過兩位專家，目前有疫苗針對這個突變病毒，顯示還是有用的，還有另一個專家說，人體內的綜合抗體實驗後就可以殺突變的病毒。所以疫苗還是有效。

(中時 )