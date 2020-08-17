旅店設計風格以賽車及運動風呈現。（麗寶賽車主題旅店提供／陳淑娥台中傳真）

旅店設計風格以賽車及運動風呈現。（麗寶賽車主題旅店提供／陳淑娥台中傳真）

寬敞的早餐區，最佳觀賞賽道位置是落地窗高腳椅區。（麗寶賽車主題旅店提供／陳淑娥台中傳真）

早餐取餐區，設計活潑有朝氣。（麗寶賽車主題旅店提供／陳淑娥台中傳真）

依運動強度，攝取適合自己的食材比例。（麗寶賽車主題旅店提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶渡假區近年持續規劃興建多元場域，斥資6億多打造的「麗寶賽車主題旅店（T11 Hotel、T12 Hotel）」全新落成，即日起試營運接受預約訂房，整體設計以「賽車及運動」為主軸，近半數房間可以直接觀看賽車馳騁，俯瞰G2賽道的壯觀。麗寶賽車主題旅店表示，目前G2賽道正在申請FIA認證，而這也是全台規格最高的賽道。

麗寶渡假區近年持續規劃興建多元場域，從原本雙樂園，馬拉灣、探索世界、麗寶福容大飯店、以及OUTLET MALL到國際賽車場，現在又加入生力軍！麗寶集團斥資6億多打造麗寶賽車主題旅店，近半數房間都可以直接觀看賽車馳騁，俯瞰G2賽道的壯觀。

麗寶賽車主題旅店指出，旅店命名是根據飯店基地位於麗寶國際賽車場G2賽道之「第11及第12個過彎處」， 故取名T11、T12（T為TURN縮寫），而飯店CI設計以紅、黑色為主，右側則以賽車場內的「路沿石」作為速度與能量的象徵，全館的指標系統以大量的齒輪狀外觀呈現，代表轉動生命與往前行的意涵。

而房間內部設計充滿運動元素，除了可以直接觀看賽車馳騁之外，連備品都是賽道包裝，早餐則是參考運動員的餐盤設計，依每個人的運動強度（低、中、高），從穀類、蛋白質、蔬果類，讓每位旅客取用適合自己的食材比例，攝取適量的早餐熱量，有專業營養師把關，讓旅客舒適住，健康吃，主廚也將在地農產入菜，新社菇類、梧棲漁港每日直送海鮮、中部食令水果等，別出心裁的用心與創意，跳脫以往的旅宿早餐體驗。

麗寶賽車主題旅店表示，飯店客層主攻來賽車場辦理賽道日活動的「車商及車友車迷們」，以及「小資輕旅行」客群，全館230間客房，11種房型，並囊括半數擁有景觀陽台的客房，直接俯瞰賽道，而客房設計結合籃球、足球、衝浪、賽車等特色風格，讓住房客人在房內，就能感受速度快感，飯店的整體設計，適合全年齡層，獨特的能量魅力，讓旅客身心充飽電再出發。

麗寶賽車主題旅店即日起首推「麗寶賽車駕期」住房活動，平日傳奇客房3999元起，含能量早餐2客、賽車場VR單項設施2次或天空之夢-摩天輪搭乘券2張擇一。

(中時 )