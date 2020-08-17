全球傳動上半年營收及獲利因大陸5G相關產業及自動化設備需求帶動，均優於第一季。目前訂單能見度不長，對第四季景氣及營運並不特別樂觀，預期每月接單、出貨有機會2億元以上。5G可應用車聯網、物聯網，會帶動硬體設備需求，看好5G相關產業可帶動明、後年營運，對明年營運較樂觀。

全球傳動發言人兼財務長陳崇文今日下午出席法說會表示，全球傳動專事生產滾珠螺桿、標準線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件，以及單軸機器人，全球傳動是全台第一家成功研發量產旋轉機器人使用最多的旋轉式滾珠螺桿花鍵，毛利率最高的產品、滾珠螺桿及滾珠花鍵毛利率其次，線性滑軌毛利率最低。全球傳動參加19日登場的台北國際自動化工業大展，將展出主要產品。

大陸佔全球傳動營收比重持續上升，第二季從首季的70％提升至74％。去年因線性滑軌競爭激烈，競爭對手又去化庫存，為刺激銷量，曾給予客戶折扣，4月起，取消給客戶線軌7％～15％數量折扣。近期新台幣匯率波動幅度不像上半年劇烈，全球傳動又做避險，第三季認列匯損會比第二季少。目前接單以短急單為主，訂單能見度1～2個月，8月接單、出貨在手訂單13～14億元，落在未來1整年，每月出貨1億多～2億元。

陳崇文指出，全球傳動第一季初人員流失，之後慢慢回補新血，目前員工數800位，人員稼動率是滿檔，仍無法與景氣巔峰時候，每月出貨3億多人，3班24小時生產，機台稼動率接近100％相比。目前單班生產，加班3小時，機台稼動率60％～70％。

陳崇文表示，全球傳動去年底申請根留台灣專案，原本規劃，今年起每年投資4、5億元，今年資本支出因疫情而延宕至明年，今年先把人員補齊，提高設備稼動率。

大陸自動化設備及5G基地台訂單湧現所賜，第二季轉虧為盈，EPS回升至0.24元，彌補首季虧損，上半年EPS為0.09元。7、8月接單滿載，7月及前7月合併營收均為同期次高，7月合併營收還創近21個月新高。8月訂單滿載，出貨有機會超越7月，9月接單尚未滿載。

(工商 )