A股三大指數17日早盤開高，隨後指數有所分化，創指翻綠，滬指漲超1％，近一周以來再度站上3400點。午盤，滬指再度沖高大漲超2％，創業板翻紅走強。盤面上，券商帶動銀行、保險等權重股一併上行，OLED等題材概念有所走強。總體上，資金做多情緒積極，成交量相較上個交易日明顯放大。午後，指數依舊強勢，創指一度漲至1％。

截至收盤，滬指報3,438.8點，漲2.34％，成交額為人民幣（下同）5,374億元（上一交易日成交額為3,675億元）；深成指報13,742.23點，漲1.88％，成交額為6,165億元（上一交易日成交額為4,823億元）；創指報2,696.39點，漲1.04％，成交額為1,897億元（上一交易日成交額為1,522億元）。

從盤面上看，券商、銀行、保險居漲幅榜前列，機場航運、轉基因、農服居跌幅榜前列。

(工商 )