李芷婷16日前往零下十度的台北士林科教館「雪展」避暑，她表示：「這幾天可能天氣真的太悶太熱了，所以一直想要到寒冷的地方看看！」她淘氣地坐上雪橇、跟三公尺高的雪人拍照，還體驗了「雪地健行雙板滑雪板」，她說：「因為可以在比較寒冷的地方運動，不用流汗，還可以順便練一下腿力！」

她曾經在南投看過雪，「因為部落在南投，有一次回去喝喜酒時剛好那天天氣超冷，零下那種，就有幸碰到雪在我眼前飄過，但是一碰就隨即融化。」她更興奮的補充：「如果哪天能遇到街道積滿雪的景象，我可能會興奮到撲上雪堆裡，在上面蓋上我的身影，證明我有來過！」

李芷婷近來忙宣傳專輯《美麗舊世界》，忙碌之餘也不斷精進自己，學習編曲、跳舞等，希望能成為更加全方位的藝人，她說：「我自己有在用空餘的時間再多多學習創作，除了希望能寫出最原汁原味對人生體悟的歌以外，也希望我的編曲方面能更強，這樣跟老師們溝通上也會更順暢。」

另外，她也宣佈將於8/22下午2:30在台北西門電影街舉辦簽唱會，希望能過透過這次機會，表達她對於粉絲們的愛與感謝。本次簽唱會以台北為起點，在北、中、南三地展開巡迴，只要在簽唱會上預購實體專輯，就可以得到簽唱會限定的雷射海報。雪展即日起至10月11日，就在台北士林科教館7樓南側特展區，售票請洽寬宏售票，或至現場售票亭購票。

李芷婷今到科教館觀賞雪展。（寬宏藝術提供）

李芷婷今到科教館觀賞雪展。（寬宏藝術提供）

李芷婷今到科教館觀賞雪展。（寬宏藝術提供）

(中時 )