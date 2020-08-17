民進黨高雄市長補選勝出，收復南臺灣失土，黨內已將眼光放遠至2022年縣市長選舉；除了桃園市、新竹市等，黨中央已在尋覓接棒人選外，部分縣市如台南市，則傳出有同黨立委想挑戰現任市長，四連霸民進黨立委陳亭妃今(17)日被問及是否已提早佈局時並沒否認，但她強調一切都「言之過早」。

被問及是否已開始準備台南市長選舉時，陳亭妃表示，好像都言之過早了，基本上就是把自己的事情做好比較重要，其他的事情，相信黨和地方都有最佳安排。她指出，中央執政做得好，才是人民的福氣，中央現在有很多的前瞻計畫和預算，我們要積極讓它通過並協助到地方，這才是最重要的。

另外，基隆市、桃園市、新竹市和屏東縣等縣市，綠營首長已連任兩屆，必須提早展開佈局尋覓接班者，其中守住桃園市更是綠營2022年的重中之重。桃園市長鄭文燦因擁有高超的政治手腕，才能突破當地藍綠版圖，往後由誰接班確實傷透黨中央腦筋，目前傳出也快任滿兩屆的新竹市長林智堅是高層考慮人選，但林智堅另有考量，因此可能性不高。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)